ప్రతీకారం తీర్చుకొంటాం: జంటహత్యలకు పాల్పడిన వారిని వదలం: గంగుల ప్రభాకర్ రెడ్డి

కర్నూల్ జిల్లాలో మరోసారి ఫ్యాక్షన్ పగలు బుసకొట్టాయి. శిరివెళ్ళ మాజీ ఎంపిపి ఇందూరు ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆయన బావమరిదిని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు హత్య చేశారు.అయితే ఈ హత్యలకు ప్రతీకారం తీర్చుకొంటామని వైసీపీ నేత

English summary

we will revenge for double murders of Govindapally said MLC, ysrcp leader Gangula prabhakhar reddy.Prabhakar Reddy and his brother in law murdered two days back in Govindapally.