శిల్పామోహన్ రెడ్డి హ్యాపీ, బాబు నిర్ణయానికి ఓకే చెప్పిన అఖిలప్రియ?

నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యర్థి ఎంపిక విషయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు నిర్ణయాన్ని స్వాగతించనున్నట్టు రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి భూమా అఖిల ప్రియ చెప్పారు.అఖిలప్రియ స్టేట్ మెంట్ శిల్పా వర్గీ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

we will welcomig Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu decission on Nadyala assembly candidate selection said Tourism minister Akhilapriya.Silpa Mohan reddy , Bhuma family preparing fro contest in Nandyala by poll.