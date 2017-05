‘ఏం మాట్లాడుతున్నావ్.. తెలివుందా? లేదా?’: జగన్ పై దేవినేని ఫైర్

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ ప్ర‌తిప‌క్ష వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జ‌గ‌న్మోహ‌న్‌ రెడ్డిపై రాష్ట్ర మంత్రి దేవినేని ఉమామ‌హేశ్వ‌ర‌రావు మండిప‌డ్డారు. ఉనికిని కాపాడుకోవ‌డానికి జ‌గ‌న్‌ ధ‌ర్నాలు, దీక్ష‌లు అంటూ తిర

English summary

Irrigation Minister for Andhra Pradesh Devinani Umamaheshwar Rao fired on YCP Chief YS Jaganmohan Reddy on Saturday night. He said Jagan trying for existence with dharnas in the state. It's bad luck for people of andhra pradesh that they have YS Jagan as their opposition leader to the government. Devineni also told that Jagan has no awarness on any issue, he is just playing dirty politics.