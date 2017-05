మహిళ కానిస్టేబుళ్ళ ఆత్మహత్యాయత్నం, సెలవులో ఎస్ఐలు, కుప్పంలో ఏం జరుగుతోంది?

క్రమశిక్షణకు మారుపేరైన పోలీసుశాఖలో కలకలం రేగుతోంది. కుప్పం పోలీస్ స్టేషన్ లో వరుసగా జరుగుతున్న ఘటనలు పోలీసుశాఖలో ప్రకంపనలు కల్గిస్తున్నాయి.మహిళా పోలీసు విభాగం చేస్తున్న సేవలకు రాష్ట్ర ఉత్తమ షీ టీమ్అవ

English summary

What is going on in Kuppam police station, Nirmala , female constable suicide attempt recently. 3 SI's went to leave . female constables demanded to higher officers to conduct enquiry.