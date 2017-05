ప్రధానిని జగన్ కలిస్తే తప్పేంటి?: అచ్చెన్నాయుడిపై మండిపడ్డ విష్ణుకుమార్ రాజు

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీడీని వైఎస్ జగన్ కలిసిన విషయమై ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్న టీడీపీ నేత అచ్చెన్నాయుడిపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్ రాజు మండిపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

What's wrong if YS Jagan meet PM Narendra Modi? questioned MLA Vishnukumar Raju here on Thursday at Vijayawada. He fired on Minister Achennayudu and asked that whether Achennayudu saw saw YS Jagan talking about court cases with Narendra Modi? Raju also questioned what's wrong if YSRCP would offer support to any candidate that the BJP fields in the coming presidential election.