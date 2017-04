సోషల్ మీడియాలో రాహుల్ గాంధీని సైతం పప్పు అంటూ కామెంట్ చేశారని ఉండవల్లి గుర్తు చేశారు. అలాంటప్పుడు లోకేష్ ను పప్పు అంటే తప్పేంటి? అని ప్రశ్నించారు.

English summary

Former Mp Undavalli Arunkumar talked to media in Rajamundry. He questioned that what's wrong with calling lokesh as pappu?