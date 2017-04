నా వద్దకు వారిని పంపించడమా?: ఇక, చంద్రబాబుతో బండారు తాడోపేడో

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు మంత్రివర్గ విస్తరణ సెగ తగులుతోంది. ఇప్పటికే బొజ్జల గోపాలకృష్ణా రెడ్డి తనను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించినందుకు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారు. కొందరు చల్లబడినప్పటికీ..

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 10:15 [IST]

What will MLA Bandaru Satyanarayana Murthy do after daughter's marriage?