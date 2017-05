బాబు రహస్య భేటీ:ఎవరితో?, ఢిల్లీలో ఆ ఆరుగంటలు ఎక్కడికెళ్లారు?..

చంద్రబాబు నాయుడు భేటీకి సంబంధించిన వివరాలను అత్యంత గోప్యంగా ఉంచడంతో.. ఆయన ఎవరిని కలిశారనే దానిపై పలువురు ఆరా తీస్తున్నారు.

English summary

After reaching delhi from America tour, AP CM Chandrababu Naidu was not in available for six hours. Around 9.30pm he started to Vijayawada from AP