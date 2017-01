చిరంజీవి సినిమాపై చంద్రబాబు కుట్ర!: రాజకీయ రంగు.. నిజాలేమిటి?

ఖైదీ నెంబర్ 150 ప్రీ రిలీజ్ వేడుక వేదిక పైన పరోక్షంగానైనా ప్రస్తావన రాకపోవడం, మంత్రులు హాజరు కావడం, స్టేజ్ స్పాన్సర్‌గా ప్రభుత్వ పథకం కూడా ఉండటం చూస్తుంటే.. కుట్ర, ఆటంకాలు అన్నీ వట్టివే అంటున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:17 [IST]

English summary

Andhra Pradesh government’s affordable Internet scheme for all, AP Fibernet is also one of the stage sponsors for the event.