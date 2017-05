ఎవరీ సాంబశివుడు?: నారాయణరెడ్డితో మృత్యువులోనూ వెన్నంటి!..

నారాయణరెడ్డి-సాంబశివుడి మధ్య అనుబంధం పదేళ్లుగా కొనసాగుతున్నట్లు అనుచరులు చెబుతున్నారు. నారాయణరెడ్డి ఎక్కడికెళ్లినా.. కచ్చితంగా సాంబశివుడిని వెంట తీసుకెళ్లేవాడు.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 13:11 [IST]

While opponents were attacking Ysrcp incharge Narayana Reddy, Sambasivudu was tried to protect him. But unfortunately both were murdered in the incident