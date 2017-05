జగన్‌తో మోడీ భేటీపై వెంకయ్య నాయుడు స్పందించారు. ఆయన మాటల్లోని ఆంతర్యమేమిటనేది చర్చ సాగుతోంది. ఇంతకు ముందు పురంధేశ్వరి కూడా...

Subscribe to Oneindia Telugu

Union minister M Venkaiah Naidu hit out AP ministers objections on Modi - Jagan Meeting.

Other articles published on May 20, 2017