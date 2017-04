"బాబును ఎందుకు అరెస్టు చేయరు?, దినకరన్‌ లాగే ఓటుకు నోటులో లంచం"

ఈసీకి లంచం ఇవ్వజూశారన్న కారణాలతో దినకరన్ ను అరెస్టు చేసినప్పుడు.. ఓటుకు నోటు కేసులో చంద్రబాబును మాత్రం ఎందుకు అరెస్టు చేయరని ఆయన ప్రశ్నించారు.

English summary

Ysrcp Senior leader Botsa Satyanarayana questioned that 'in tamilnadu Dinakaran was arrested in bribe case, then why did't arrest CM Chandrababu Naidu'