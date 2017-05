అరటిచెట్టుతో 'నిషిత్'కు వివాహం, బోరుమన్న కుటుంబం.. పెన్నా ఒడ్డునే ఎందుకంటే?

స్నానం, అరటిచెట్టుతో వివాహం అనంతరం 9.40 నిమిషాలకు నిషిత్ మృతదేహాన్ని పూలతో అలంకరించిన శకటంలోకి చేర్చారు.

English summary

On the suggestion of Hindu pandits Minister Narayana agreed to held his son's funeral on the bank of Penna river in Nellore.