తాము తలుచుకుంటే ఏదైనా చేస్తామని, ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టిస్తామని, జైల్లో వేస్తామని, ఎక్కువ రోజులు జైల్లో ఉండేలా చేస్తామని, అక్కడ నీ పక్కన ఉండే ఖేదీ ఏమైనా చేయవచ్చునని, మొద్దు శీనులా ఏదైనా..

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Why Was 'Political Punch' Ravi Kiran Let Off?