స్విస్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏమిటీ? వైసీపీకి చెక్ పెట్టేందుకు బాబు ప్లాన్ ఇదే!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని నిర్మాణానికి సంబందించి స్విస్ ఛాలెంజ్ పద్దతిపై విస్తృత చర్చకు సిద్దం కావాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు మంత్రివర్గ సభ్యులకు సూచించారు.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 17:41 [IST]

Wide debete on swiss challenge subject said Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu in cabinet meeting held at Amaravati on Tuesday.Andhrapradesh cabinet approved swiss challenge , ysrcp opposed swiss challenge.