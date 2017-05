విషాదం: రెండేళ్ళ తర్వాత కలుసుకొన్న భార్యభర్తలు ఆత్మహత్య, ఎందుకంటే?

వివాహేతర సంబంధం పచ్చటి సంసారంలో నిప్పులు పోసింది. ఆ భార్య, భర్తల మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఎడబాటుకు గురిచేసింది.

English summary

Wife and husband committed suicide in Chittoor district on Saturday.Ramakrishna, Amala married before 7 years. they has two children.he got extramarital affair with another lady. then Amala went to hometown.Ramakrishna and Amala suicide on Saturday.