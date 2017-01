ప్రియుడి మోజులో.. భర్త హత్యకు ప్లాన్.. దొరికిపోవడంతో చితక్కొట్టేశారు..

ప్రియుడి మోజులో భర్తనే హతమార్చాలని చూసిన ఓ భార్యకు గ్రామస్తులు దేహశుద్ది చేశారు.

Police arrested Velsee, 22, wife of Dishit Jariwala, 25, and two others for allegedly murdering her businessman husband here on Thursday. Velsee, who had an affair, planned the murder of Dishit with her married boyfriend, police said.