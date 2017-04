శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీకి షాక్ తగలనుందా? ఆ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి టిడిపిలో యేరిన ఆనం వివేకానంద రెడ్డి ఇప్పుడు పసుపు జెండాను .

Story first published: Monday, April 24, 2017, 11:07 [IST]

English summary

It is said that Anam Vivekananda Reddy is unhappy with AP CM Chandrababu Naidu. he may leave TDP.