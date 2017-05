ప్రత్యేక హోదా విషయంలో వైసిపిని, ఆ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యులు విజయ సాయి రెడ్డిని ప్రశంసించిన జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతారని అంటున్నారు. పవన్ ప్రత్యేక హోదానే ప్రధాన అంశంగా తీసుకున్నారు.

Will Jana Sena chief Pawan Kalyan question YSR Congress?

