'జైలుకెళ్లడం ఖాయం, నెంబర్ 2ని రెడీ చేసే పనిలోపడ్డ వైయస్ జగన్'

త్వరలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించనున్న ప్లీనరీలో ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎదుర్కొంటున్న అవినీతి ఆరోపణలపై చర్చిస్తారా? అని టిడిపి నేత వర్ల సవాల్ విసిరారు.

English summary

Will YSRCP leaders talk about party chief YS Jaganmohan Reddy's DA case in plenary, questions Varla Ramaiah.