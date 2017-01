అక్రమ సంబంధం: ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపబోయి, మర్మాంగాన్ని మెలి తిప్పుతూ....

అక్రమ సంబంధానికి భర్తను అడ్డు తొలగించుకోవడానికి భర్తను హత్య చేయడానికి ఓ మహిళ ప్రయత్నించింది. ప్రియుడితో కలిసి ఆ పనికి ఒడిగట్టింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A woman Sudha Rani attempted to kill her husband with the help of lover in Guntur district of Andhra Pradesh.