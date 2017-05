శీలానికి వెలకట్టిన టీడీపీ నేత: మనస్తాపంతో యువతి ఆత్మహత్య!..

స్థానిక టీడీపీ నేత మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించి.. యువతికి రూ.50వేలు ముట్టజెప్పడం ద్వారా విషయాన్ని కనుమరుగు చేయించడానికి ప్రయత్నించారు.

English summary

A woman attempted suicide in Nellore district for cheated by her lover and unjustice by a tdp leader in village