దుకాణం ముందు నిద్రిస్తున్న మహిళపై గ్యాంగ్ రేప్

మతిస్థిమితం లేని ఓ మహిళపై నలుగురు వ్యక్తులు అమానుష చర్యకు పాల్పడ్డారు. నిద్రిస్తున్న మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం చేశారు.

English summary

A 55 year old woman has been gang raped in Visakhapatnam of Andhra Pradesh state.