'ఆ ఒక్క ఘటనతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి డ్యామేజ్ జరిగింది..'

ఏర్పేడులో జరితగిన లారీ ప్రమాద ఘటన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చిందని అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు.

English summary

AP Minister Acchennaidu said Yerpedu tragic incident was damaged the party image in people. He responded on this while talking to media in amaravati