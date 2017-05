'బాహుబలి-2' సీడీ కావాలా నాయనా? కేవలం రూ. 30 మాత్రమే!

సంచలన విజయం సాధించిన'బాహుబలి-2' సినిమా పైరసీ కోరల్లో చిక్కుకుంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో ఈ సినిమా సీడీలు విచ్చలవిడిగా లభిస్తున్నాయి. ఒక్కో సీడీని కేవలం రూ. 30కే అమ్మేస్తున్నారు.

English summary

Sensational Movie Bahubali-2 piracy cds are availaible for low cost.. that too for Rs.30 only. The piracy business is going well in chennai. From chennai this movie cds came to vijawada and visakhapatnam. The taskforce police told that they are raiding many shops which are selling piracy cds of latest movies including Bahubali 2.