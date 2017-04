ఉద్యోగం లేదు, భార్య విడిచి వెళ్లింది: సీఎంకు లేఖ రాసి ఆత్మహత్య

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు లేఖ రాసి ఓ యువకుడు చనిపోయిన సంఘటన విశాఖ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 11:54 [IST]

English summary

Youth committed suicide in Vishaka, after writing letter to Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu.