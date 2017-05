ఇద్దరు అబ్బాయిల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో ఒకరు మృతి చెందిన ఘటన శుక్రవారం సాయంత్రం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో చోటు చోసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Youth dies after clash for cricket in West Godavari district.