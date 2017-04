రాజకీయాల్లోకి జగన్ సతీమణి?: టీడీపీ ప్లాన్ పసిగట్టే!, భారతికే బాధ్యతలు!?

ఎన్నికల నాటికి జగన్ ను జైల్లో పెట్టిస్తే.. టీడీపీకి లైన్ క్లియర్ అవుతుందనేది ఆ పార్టీ ఆలోచనగా తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీని నడిపించడానికి వైఎస్ భారతి ముందుకు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 12:32 [IST]

English summary

It may chance to YS Bharathi political entry in 2019 elections. If Jagan will go to jail, Bharathi plays the alternative role in place of Jagan