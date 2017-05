'జగన్ సొమ్ము రూ.2 లక్షల కోట్లకు పైగానే, శాశ్వతంగా జైలు తప్పదు'

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై టిడిపి నేతలు మంగళవారం నాడు దుమ్మెత్తిపోశారు.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 19:31 [IST]

English summary

Minister Amarnath Reddy on Tuesday said that YSR Congress Party chief YS Jaganmohan Reddy's assets more than rs 2 lakh crore.