'జైలుకు ఎప్పుడు వెళ్తారో తెలియక అభద్రతాభావంలో జగన్'

తాను ఎప్పుడు జైలుకు వెళ్తానో తెలియని అయోమయ, అభద్రతాభావ స్థితిలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నాయకులు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉన్నారని ఏపీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు అన్నారు.

English summary

AP Minister Nakka Ananda Babu on blamed YSRCP chief YS Jaganmohan Reddy for his rythu deeksha.