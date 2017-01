'మళ్లీ వైఎస్ స్వర్ణయుగం.. గెలుపంటే ఎమ్మెల్యేలను లాక్కోవడం కాదు'

'సీఎంగా గెలవడమంటే ఎమ్మెల్యేలను, కార్పోరేటర్లను లాక్కోవడం కాదు.. ప్రజల గుండెల్లో స్థానం సంపాదించాలి' అని సీఎం చంద్రబాబును ఉద్దేశించి జగన్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

YSRCP President today participated in Raithu Bharosa yatra at dornala, kurnool. He promised to the people that he will bring back ysr golden era