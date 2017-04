వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సీబీఐ కోర్టులో ఊరట లభించింది. జగన్ బెయిల్‌ను రద్దు చేయాలని సీబీఐ వేసిన పిటిషన్‌ను శుక్రవారం విచారించిన సీబీఐ కోర్టు కొట్టేసింది.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 13:07 [IST]

YSR Congress Party president YS jaganmohan Reddy on Friday got relief from CBI Court.