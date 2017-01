తనను విమర్శించే వాళ్లకు రాజకీయ అనుభవం లేదని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

AP CM Nara Chandrababu Naidu on wednesday said YS Jagan have no political experience.