తమ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బాహుబలి అయితే, టిడిపి యువనేత, మంత్రి నారా లోకేష్ బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ లాంటి వారని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ అన్నారు.

English summary

YSR Congress Party MLA Anil Kumar Yadav on Monday said that YS Jaganmohan Reddy is Bahubali.