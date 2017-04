సూత్రధారి వైఎస్ జగన్..? పాత్రధారి ఇంటూరి రవికిరణ్!: ‘పొలిటికల్ పంచ్’ వ్యవహారం

‘పొలిటికల్ పంచ్ ఫేస్ బుక్ పేజ్’ వ్యవహారం కాస్తా వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, ప్రతిపక్ష నాయకుడు వైఎస్ జగన్ మెడకు చుట్టుకుంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెనక ఉన్నది వైఎస్ జగన్ కు చెందిన సాక్షి దినపత్రికే అని పోలీ

English summary

Hyderabad: AP Police stunned after hearing from Inturi Ravikiran who is under custody for comitting of crime regarding giving negative publicity about AP CM Chandrababu and his son Nara Lokesh today. They are suspecting YS Jagan Mohan Reddy into this probe and giving support to Ravikiran through his daily Sakshi.