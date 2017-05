కారణం లేకుండా జగన్ దీక్ష: 'ఆ సమయం'పై తెలుగుదేశం ఎద్దేవా

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మహన్ రెడ్డి రైతు దీక్ష పైన టిడిపి నేతలు, మంత్రులు సోమవారం నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

TDP leaders on Monday said that YSRCP chief YS Jaganmohan Reddy is doing rythu deeksha without cause.