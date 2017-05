‘లోక్యాష్ బాబు’ అని వారే అంటున్నారు: బాబుపై జగన్ నిప్పులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడుపై వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వచ్చాక పంటల దిగుబడి తగ్గిపోయిందని అన్నారు.

English summary

YSR Congress Party president YS Jaganmohan Reddy on Tuesday lashed out at Andhra Pradesh CM chandrababu naidu government for farmers issue.