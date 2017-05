అందుకే నారాయణ హత్య, కేఈ పాత్రధారి, బాబు కుట్రదారుడు: ఏకేసిన జగన్

ఇసుక మాఫియాపై కోర్టుకు వెళ్లినందుకే పథకం ప్రకారం తమ పార్టీ నేత నారాయణ రెడ్డిని దారుణంగా హత్య చేశారని వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 11:50 [IST]

English summary

YSR Congress Party leader YS Jaganmohan Reddy on Monday lashed out at Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu on his party leaer Narayana Reddy murder issue.