బాబుకు షాక్!: భారతికి ఆరేళ్ల తర్వాత.. జగన్ ఈడీ లేఖపై కదిలిన మోడీ?

ఏపీలో రాజకీయ పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. బీజేపీతో దోస్తీని కొనసాగించేందుకు టీడీపీ చూస్తోంది. బీజేపీలోని కొందరు నేతలు మాత్రం ఆ పార్టీకి దూరం జరిగే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

YSR Congress Party chief YS Jaganmohan Reddy wrote letter to PM Modi against Chandrababu Naidu.

