చంద్రబాబుకు తోలుమందం.. కిడ్నీ బాధితులను ఆదుకోవడంలో వైఫల్యం: జగన్

పేదలకు సంజీవని లాంటి 108వాహనాలను మూలన పడేశారని ఆరోపించారు. 108కి ఫోన్ చేస్తే.. వాహనంలో డీజిల్ లేదనే సమాధానాలు వస్తున్నాయని గుర్తుచేశారు.

English summary

On saturday morning, Ysrcp president Jaganmohan Reddy met with uddanam kidney patients in Jagathy. He asked about their problems and demanded govt to solve them