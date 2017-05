జగన్ దోషి కాదు: పురంధేశ్వరి సంచలనం, మోడీ ఎఫెక్ట్.. ఆత్మరక్షణలో బాబు!

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని కలవడం బీజేపీ - తెలుగుదేశం పార్టీ మధ్య మాటల యుద్ధానికి తెరలేపింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After BJP leader Purandeswari comments on YSRCP chief YS Jaganmohan reddy, Telugudesam Party is now in self diffence.