వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి త్వరలో జైలుకు వెళ్లక తప్పదని, అప్పుడు ఆయన స్థాపించిన పార్టీని ఓఎల్ఎక్స్‌లో అమ్మకానికి పెట్టక తప్పదని టిడిపి నేత పయ్యావుల కేశవ్ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

YS Jagan will go to jail soon says, Payyavula Keshav.