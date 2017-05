కర్నూల్ బంద్: కేఈ తనయుడిపై కేసు, నారాయణరెడ్డి హత్యతో హైటెన్షన్

శ్యామ్ బాబు సహా 13 మందిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే కేసుల్లో అతన్ని ఏ-14గా చేర్చడం పట్ల వైసీపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

hikonda YSR Congress Party in-charge Cherukulapadu Narayana Reddy was murdered by his political rivals at Ramakrishnapuram in Krishnagiri mandal in the district on Sunday morning.