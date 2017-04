ఏప్రిల్ 28న, తేలనున్న జగన్ భవితవ్యం, న్యూజిలాండ్ కు అనుమతివచ్చేనా?

వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ బెయిల్ ను రద్దు చేయాలన్న సీబీఐ పిటిషన్ పై ఏప్రిల్ 28న , తుది తీర్పు వెలువడనుంది.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 1:00 [IST]

Ysrcp chief Jagan's Bail to Be Decided on April 28th.On Friday CBI and Jagan advocates expressed their opinions, court reserved decission till April 28.