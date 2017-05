పొలిటికల్ కౌంటర్: కోస్తాలో పట్టుకు జగన్ వ్యూహం, సీమలో బాబు ప్లాన్ ఇదే, 2019 ఎవరిదో?

కోస్తా జిల్లాల్లో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు వైసీపి అధినేత జగన్ ప్రయత్నాలను ప్రారంభించారు.ఈ మేరకు కోస్తా జిల్లాల్లో పార్టీని బలోపేతం చేసే వ్యూహాంపై ఆయన పార్టీ నాయకులతో చర్చిస్తున్నారు.

English summary

Ysrcp chief Ys Jagan planning to strengthen party in Kosta districts. Ys jagan will run party activities from Amravati soon.Tdp chief Chandrababu naidu planning to strenthen party in Rayalaseema.