హెరిటేజ్ కు లాభాలు తగ్గుతాయనే రైతులను నట్టేట ముంచారు, బాబు గురించి మోడీకి చెప్పేశా: జగన్

హేరిటేజ్ కు లాభాలు తగ్గుతాయనే ఉద్దేశ్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు రైతులకు మద్దతు ధర కల్పించడం లేదని వైసీపీ అధినేత జగన్ ఆరోపించారు.

English summary

Ysrcp chief Ys Jagan slams on Andhra pradesh chiefminister Chandrababu naidu on Monday at Vijayawada.I explained to primeminister what is going on in Andhra pradesh state.