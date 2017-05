ఏడాదిలో వైసీపీ ప్రభుత్వం, బినామీల కోసమే బాబు ఇలా:జగన్

రైతులపై ఏ మాత్రం చంద్రబాబునాయుడుకు ప్రేమ ఉంటే ఒక్క ఏడాదిలోనే వంశధార ప్రాజెక్టును పూర్తిచేసి ఉండేవారని వైఎస్ఆర్ సీపీ అధినేత జగన్ అన్నారు.అయితే రైతులపై చంద్రబాబుకు ప్రేమ లేదని తేటతెల్లమైందన్నారు. రైతులక

Story first published: Friday, May 19, 2017, 21:01 [IST]

English summary

Ysrcp chief Ys Jagan slams on Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu on Friday in Srikakulam district. he meeting with the farmers in Heera mandal.