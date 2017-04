గతంలో వైసిపి అధినేత షర్మిల పైన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెడితే ఆ పార్టీ నాయకులు ఫిర్యాదు చేయలేదా అని టిడిపి నేత, ఎమ్మెల్సీ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆదివారం నాడు ప్రశ్నించారు.

English summary

YSRCP gave complaint when posts against YSRCP leader Sharmila in social media, says Telugudesam Party leader and Minister Somireddy Chandramohan Reddy.