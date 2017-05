"బాబు ఎవరిని కలిసొచ్చారో చెప్పాలి?, ఢిల్లీలో ఎందుకు అదృశ్యమయ్యారు"

అమెరికా పర్యటన ముగించుకుని ఇండియాలో అడుగుపెట్టిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఢిల్లీ ఎయిర్ పోర్టులో దిగాక ఆరు గంటల పాటు ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారని వైసీపీ ఆరోపిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

After reached to Delhi from America, CM Chandrababu Naidu was not available to anybody for six hours. Ysrcp alleged that, this time he went to meet severals secretly