మూడేళ్ల క్రితం రవికిరణ్‌పై భావ ప్రకటన స్వేచ్చను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని కేసు పెట్టిన వైసీపీ.. ఇప్పుడు ఆయన్ను వెనుకేసుకొచ్చి దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తోందని విమర్శించారు.

English summary

Ap communication adviser Parakala Prabhakar alleged that Ysrcp filed a case on political punch admin Ravikiran three years back